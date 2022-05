Ministerpräsident Wüst (CDU) und Grünen-Spitzenkandidatin Neubaur bei einem ersten Gespräch in der vergangenen Woche. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Dies teilten beide Parteien am Abend in Düsseldorf nach Sitzungen ihrer jeweiligen Landesvorstände mit. Die gespräche solen in den kommenden Tagen beginnen. Die CDU hatte die Wahl am vergangenen Sonntag klar gewonnen, die Grünen landeten mit einem Rekordergebnis auf Platz drei hinter der SPD.

Ein erstes Gespräch hatten CDU und Grüne bereits am vergangenen Mittwoch geführt. In Nordrhein-Westfalen wäre auch eine große Koalition aus CDU und SPD sowie ein Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP möglich. Ein erstes Treffen von Ministerpräsident und CDU-Landeschef Wüst mit dem SPD-Vorsitzenden Kutschaty soll es heute in Düsseldorf geben.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.