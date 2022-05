Kiel: Daniel Günther (CDU), Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) und Aminata Touré, (Bündnis 90/Die Grünen) geben nach Sondierungsgesprächen beider Parteien ein gemeinsames Statement ab. (dpa/Daniel Reinhardt)

Man habe einen gemeinsamen Zeitplan vereinbart. Nun sollen die Gremien beider Parteien entscheiden. Die Verhandlungen über eine neue Regierung könnten dann bereits morgen beginnen.

Inhaltlich wurde kaum etwas bekannt. In dem gemeinsam erarbeiteten Sondierungspapier hätten die Vertreter von CDU und Grünen auf Einzelmaßnahmen verzichtet, heißt es. Stattdessen seien grundsätzliche gemeinsame Leitziele festgelegt worden. Erhöhter Verhandlungsbedarf dürfte im Bereich der inneren Sicherheit bestehen. Die Grünen hatten zuletzt den Klimawandel und die soziale Gerechtigkeit als wichtige Themen herausgestellt.

IHK: Planung beschleunigen

Derweil werden ersten Forderungen an eine mögliche Landesregierung unter CDU und Grünen laut. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) dringt auf eine Beschleunigung von Planungen in Schleswig-Holstein, etwa beim Bau des geplanten Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel. In der Verkehrspolitik verlangt die Vertretung der Unternehmen den Weiterbau der A 20 mit Elbquerung.

Nach der Landtagswahl am 8. Mai waren Gespräche über eine Fortsetzung des Jamaika-Bündnisses aus CDU, FDP und Grünen gescheitert. Die CDU sprach sich daraufhin für weitere Sondierungen mit den Grünen aus.

Auch in Nordrhein-Westfalen beraten CDU und Grüne über die mögliche Bildung einer schwarz-grünen Landesregierung

