Ministerpräsident Wüst (CDU) und Grünen-Spitzenkandidatin Neubaur begrüßen sich bei ersten Gesprächen in Düsseldorf (Rolf Vennenbernd/dpa)

Der Landesvorstand der Christdemokraten versammelt sich dazu in Düsseldorf, in Essen kommt der Landesparteirat der Grünen zusammen. Beide Parteien hatten am Freitag ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen und als Ergebnis ihren Führungsgremien empfohlen, in Koalitionsverhandlungen einzutreten.

Die CDU war aus der Wahl vor zwei Wochen als Siegerin hervorgegangen, die Grünen wurden zweitstärkste Kraft vor der SPD.

