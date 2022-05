Nordrhein-Westfalen

Ministerpräsident Wüst (CDU) und Grünen-Spitzenkandidatin Neubaur begrüßen sich bei ersten Gesprächen in Düsseldorf (Rolf Vennenbernd/dpa)

In Essen kommen zunächst rund 100 Delegierte der Grünen zu einem "Landesparteirat" genannten kleinen Parteitag zusammen. Später trifft sich in in Düsseldorf der erweiterte Landesvorstand der Christdemokaten. Die Gremien sollen darüber abstimmen, ob das Sondierungspapier, das beide Seiten in den vergangenen Tagen erarbeitet hatten, eine Grundlage für Verhandlungen über ein Regierungsbündnis sein könnte.

Schwarz-Grün gilt derzeit als wahrscheinlichste Option. Für das bevölkerungsreichste Bundesland wäre es die erste Koalition dieser Art. CDU und Grüne waren mit Zugewinnen aus der Landtagswahl am 15. Mai hervorgegangen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.