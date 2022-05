Mona Neubaur, Vorsitzende der Grünen in Nordrhein Westfalen und Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen (CDU) zu Beginn ihrer Sondierungsgespräche. (dpa/Henning Kaiser)

Ministerpräsident Wüst von der CDU und Grünen-Landeschefin Neubaur betonten in Düsseldorf das Ziel, Übereinstimmungen in wesentlichen Fragen zu finden. Vertreter beider Parteien wollen bis zum Freitag ein gemeinsames Papier erstellen. Bis dahin ist Stillschweigen vereinbart. Am Sonntag wollen der erweiterte Landesvorstand der CDU und ein kleiner Parteitag der Grünen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden.

Die CDU hatte die Wahl am 15. Mai gewonnen, benötigt aber einen Koalitionspartner, um eine Regierungsmehrheit zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.