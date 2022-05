Nach Landtagswahl in NRW

Die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubaur (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Das teilten beide Parteien gestern Abend mit. An dem Treffen in Düsseldorf nehmen auf Einladung von Ministerpräsident Wüst unter anderem die Grünen-Spitzenkandidatin Neubaur und der Landesvorsitzende Banaszak teil. Es gehe um eine Bewertung der aktuellen politischen Lage in NRW, hieß es.

Die CDU war mit mehr als 35 Prozent der Stimmen als klarer Wahlsieger hervorgegangen, hat mit ihrem bisherigen Koalitionspartner FDP aber keine Mehrheit mehr. Die Grünen hatten mit 18,2 Prozent ihr Ergebnis gegenüber 2017 fast verdreifacht und den dritten Platz belegt. Die SPD will trotz ihres historisch schlechten Ergebnisses von 26,7 Prozent Chancen für eine Ampel-Koalition wie im Bund ausloten.

