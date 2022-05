Landeswappen Nordrhein-Westfalen (Vennenbernd/dpa)

Zum Abschluss ihrer viertägigen Sondierungsgespräche einigten sich Delegationen beider Parteien am Abend in Düsseldorf auf ein zwölfseitiges Ergebnispapier. Darin bekennen sie sich etwa zu einem klimaneutralen Industrieland und kündigten einen vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030 an. Am morgigen Sonntag wollen Spitzengremien von CDU und Grünen über die offizielle Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.