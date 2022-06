Hendrik Wüst, Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen, spricht beim 44. Landesparteitag der CDU in Bonn. (IMAGO/Revierfoto)

Delegierte beider Parteien stimmten mit großer Mehrheit auf Parteitagen in Bonn und Bielefeld für den Koalitionsvertrag.

Bei den Grünen ging dem Votum auf einer Konferenz in Bielefeld eine längere Debatte voraus. Die Landesvorsitzende Neubaur äußerte in einer Rede Verständnis für die Kritik am geplanten Zuschnitt der Ministerien. Die Grünen hätten Landwirtschaft und Verbraucherschutz nicht leichtfertig abgegeben. Dafür liege jetzt die Landesplanung und damit der Umgang mit dem Flächenverbrauch in der Zuständigkeit der Partei.

Zuvor hatten die Christdemokraten auf einem Landesparteitag in Bonn mit einer großen Mehrheit für eine gemeinsame Regierung mit den Grünen votiert. Der Landesvorsitzende und Ministerpräsident Wüst erklärte, das Papier sei ein Fundament für eine erfolgreiche Arbeit.

Am Montag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Einen Tag später könnte Wüst dann wiedergewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.