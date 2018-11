Nach den hohen Stimmverlusten von CDU und SPD beraten die Partei-Spitzen ab heute, wie es weitergeht. In Berlin beginnen zweitägige Klausurtagungen. Bei der CDU geht es vor allem darum, den eingeleiteten Neustart zu managen. Die SPD dagegegen muss erst noch nach einem Weg dorthin suchen.

Bei der CDU steht die Vorbereitung des Parteitags im Dezember im Mittelpunkt, auf dem über die Nachfolge der Parteivorsitzenden Merkel abgestimmt wird. Der für den CDU-Vorsitz kandidierende Bundesgesundheitsminister Spahn fordert von seiner Partei eine deutlichere Abgrenzung gegenüber der SPD und stellt eine größere Mitbestimmung der Basis in Aussicht. Er sagte der Welt am Sonntag, die CDU müsse wieder lernen, Debatten breit und offen zu führen. Merkels Methode, Unterschiede zwischen den Parteien zu verwischen, sei in der Vergangenheit erfolgreich gewesen. Die Gesellschaft habe sich aber verändert. Auch der frühere CDU-Generalsekretär Rühe betonte, die Partei müsse ihr konservatives Profil schärfen. Von den Kandidaten sei dazu am besten Friedrich Merz geeignet, sagte der frühere Verteidigungsminister im Interview der Woche des Deutschlandfunk. Dieser sei nicht in die aktuelle Politik der Partei eingebunden gewesen und könne daher unbefangen agieren.



Auf der Klausur der SPD geht es um die künftige inhaltliche Ausrichtung. Generalsekretär Klingbeil sagte ebenfalls der Welt am Sonntag, die Schwäche der Sozialdemokraten habe nichts mit der Union zu tun. Es sei an der SPD selbst, sich thematisch so klar zu positionieren, dass jeder sehe, wofür sie stehe. Die rheinland-pfälzische Minsterpräsidentin Dreyer warb für eine Fortsetzung der großen Koalition. Zwar müsse man Kompromisse eingehen, in der Opposition könne man aber nichts umsetzen, sagte sie der "Bild am Sonntag". Der aktuelle Koalitionsvertrag enthalte überproportional viele SPD-Projekte.



Bei den Sozialdemokraten mehren sich in diesem Zusammenhang die Forderungen nach einem früheren Parteitag. Der SPD-Landesverband Schleswig-Holstein sprach sich dafür aus, bereits vor dem für Dezember 2019 geplanten Bundesparteitag ein zusätzliches Sonder-Delegiertentreffen einzuberufen. Juso-Chef Kühnert plädierte in Interviews dafür, den für Ende 2019 geplanten Parteitag vorzuziehen, um den Erneuerungsprozess zu beschleunigen. Die Bundesvorsitzende Nahles lehnt einen früheren Parteitag bislang ab.