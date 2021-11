Der saarländische Ministerpräsident Hans (dpa)

Ministerpräsident Hans wurde in Saarbrücken von der CDU-Landesvertreterversammlung aufgestellt. Er erhielt knapp 97 Prozent der Stimmen. Die SPD zieht mit Wirtschafsministerin Rehlinger in den Wahlkampf. Sie wurde auf der Landesdelegiertenkonferenz in der saarländischen Hauptstadt mit 99 Prozent gewählt.

Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Seit 2012 regiert in dem Bundesland eine sogenannte Große Koalition unter Führung der CDU.

