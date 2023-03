Der Berliner CDU-Chef Kai Wegner und die Landes-Vorsitzende der SPD Franziska Giffey. Heute wollen CDU und SPD in Berlin Koalitionsverhandlungen aufnehmen. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Dreieinhalb Wochen nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus kommen am Vormittag die Kernteams der Verhandler beider Parteien zusammen, um einen Zeitplan zu beschließen. Ab der nächsten Woche sollen sich dann 13 Arbeitsgruppen regelmäßig treffen. Bis April soll ein Koalitionsvertrag vorliegen.

Die CDU hatte die Wiederholungswahl mit mehr als 28 Prozent der Stimmen gewonnen, SPD und Grüne kamen auf gut 18 Prozent. Momentan regiert in Berlin eine Koalition aus SPD, Grünen und der Linkspartei. In einem schwarz-roten Senat soll der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Wegner Regierender Bürgermeister werden. Ein Bündnis zwischen Christ- und Sozialdemokraten gab es in Berlin zuletzt von 2011 bis 2016, damals mit der CDU als Juniorpartner.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.