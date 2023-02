Nach der Abgeordnetenhauswahl

Kai Wegner, Spitzenkandidat der CDU, und Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Das teilten beide Seiten nach einem Treffen mit. Man sei einen ordentlichen Schritt vorangekommen, sagte der CDU-Spitzenkandidat Wegner. Die Regierende Bürgermeisterin Giffey erklärte, es gebe Schnittmengen, aber auch Dissenspunkte.

Die SPD will morgen Sondierungsgespräche mit den bisherigen Koalitionspartnern Grünen und Linken führen. Am Mittwoch treffen sich CDU und Grüne. Nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus, bei der die CDU stärkste Kraft wurde, gibt es in Berlin mehrere Koalitionsoptionen.

