Wahlnachlese in NRW

Der Spitzenkandidat der FDP, Stamp, rechnet nicht damit, dass es zu Sondierungen mit SPD und Grünen kommt. Zu einer Demokratie gehörten auch anständige Verlierer, sagte der FDP-Politiker.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst von der CDU bekräftigte seinen Anspruch, auch eine neue Regierung zu führen. Das Wählervotum sei eindeutig, sagte Wüst. Er werde nun auf alle demokratischen Parteien zugehen. Der Generalsekretär der Bundes-CDU, Czaja, sagte im ZDF, es gebe zwei Gewinner: Seine Partei und die Grünen. In diese Richtung werde nun auch die Koalitionsbildung in Düsseldorf laufen. Das CDU-Präsidiumsmitglied Althusmann sagte im Deutschlandfunk , die jüngsten Landtagswahlen hätten gezeigt, dass die CDU wieder da sei. Das habe sie auch ihrem Vorsitzenden Merz zu verdanken, so Althusmann. Hier können Sie das Interview nachlesen