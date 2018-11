In der CDU werden Forderungen laut, der Deutschen Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit abzuerkennen.

Wie mehrere Medien berichten, hat der Bezirksverband Nordwürttemberg einen entsprechenden Antrag für den Bundesparteitag im Dezember eingereicht. Die Initiatoren begründen ihr Ansinnen laut FAZ damit, dass die DUH "scheinbar auch andere Ziele verfolge" als die Einhaltung der Luftreinhaltepläne. Kritisiert wird zum Beispiel eine hohe Bezuschussung des Vereins durch die japanische Autoindustrie, die in den vergangenen Jahren viel in alternative Antriebsformen wie Hybrid- und Elektromotoren investiert hat.



Die Deutsche Umwelthilfe ist bei fast allen Gerichtsverfahren, an deren Ende Fahrverboten für ältere Diesel-Fahrzeuge und Benziner verhängt wurden, Klägerin gewesen. In diesem Bereich sind die deutschen Automobilhersteller führen. Einige von ihnen haben im CDU-Bezirksverband Nordwürttemberg ihren Sitz, ebenso mehrere Zulieferer. Der dortige CDU-Ehrenvorsitzende Wissmann war Bundesverkehrsminister und später mehrere Jahre Präsident des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie (VDA) und des Weltverbandes (OICA).



Die DUH kritisierte den Vorstoß zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit. "Über die Gemeinnützigkeit einer Organisation entscheidet das Finanzamt und nicht die CDU", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Müller-Kraenner der FAZ. "Unsere Gemeinnützigkeit wurde in den vergangenen Jahren immer wieder infrage gestellt, aber auch immer wieder bestätigt."



Die Deutsche Umwelthilfe hat wegen der Grenzwertüberschreitungen für gesundheitsschädliche Stickoxide als Klägerin Fahrverbote für ältere Diesel und Benziner in mehreren deutschen Großstädten erwirkt, zuletzt in Essen und Gelsenkirchen. Dort ist auch die vielbefahrene Autobahn A 40 betroffen.