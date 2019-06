Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer bekommt Unterstützung vom Wirtschafts- und vom Arbeitnehmerflügel ihrer Partei.

Die Kritik an ihr sei unfair, sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, Linnemann, der "Rheinischen Post". Er bemängelte die Debatte um die Kanzlerkandidatur. Personalfragen solle man erst beantworten, wenn die entsprechenden Wahlen bevorstünden, so Linnemann. Kramp-Karrenbauer habe ein schweres Amt übernommen. Sie müsse aufholen, was jahrelang versäumt worden sei und der CDU ein klares inhaltliches Profil geben. Auch der Chef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, Laumann, stellte sich hinter Kramp-Karrenbauer. Die Vorsitzende leiste gute Arbeit.