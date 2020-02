Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat Kritik an der Europapolitik von Kanzlerin Merkel geübt.

Der CDU-Politiker sagte auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die Bundesregierung brauche zu lange, um auf Vorschläge des französischen Präsidenten zu reagieren. Deutschland müsse wieder große Initiativen für Europa entwickeln und für deren Umsetzung werben - so wie dies während der Kanzlerschaft von Helmut Kohl geschehen sei. Vom Motto des schwarz-roten Koalitionsvertrags "Ein neuer Aufbruch für Europa" sei bisher nicht viel zu merken.



Laschets Kritik fällt in eine Zeit, in der die CDU nach einer neuen Person für den Parteivorsitz und die nächste Kanzlerkandidatur sucht. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gilt als möglicher Bewerber - neben dem früheren Unionsfraktionsvorsitzenden Merz und Bundesgesundheitsminister Spahn. Bundeswirtschaftsminister Altmaier warnte seine Partei im Deutschlandfunk vor langwierigen Personaldiskussionen.