Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Breher mahnt für die Neuaufstellung ihrer Partei eine starke Einbindung von Frauen an.

Sie halte es für elementar wichtig, dass dieses Team auch Frauen an sichtbaren und verantwortungsvollen Positionen habe, sagte sie der "Rheinischen Post". Die CDU könne nur dann zu neuer Stärke finden, wenn sie sich ihren strukturellen Problemen stelle und diese schnell und konsequent aufarbeite.



Die Vorsitzende der Frauen Union, Widmann-Mauz, betonte, Frauen dürften nicht nur als Feigenblatt dienen. Bei der Beschaffung von Mehrheiten seien Frauen in der CDU jedoch im Nachteil. Es gebe derzeit keine Ministerpräsidentin, eine CDU-Landesvorsitzende, eine CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, keine Bezirksvorsitzende und nur 39 Kreisvorsitzende.



In der CDU hat am Samstag offiziell das Rennen um die Nachfolge von Parteichef Laschet begonnen. Als wahrscheinliche Kandidaten gelten Ex-Unionsfraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.