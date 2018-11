Die drei aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz - Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn - haben sich bei der Frauen-Union vorgestellt.

Es war der erste gemeinsame Termin der drei Bewerber. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sagte, sie freue sich "diesen fairen Wettbewerb". Sie bekräftigte, dass sie die Partei wieder zu alter Stärke führen wolle. Dabei werde sie vor allem auch die Frauen stärker einbinden. Gesundheitsminister Spahn kündigte an, sich im Falle seiner Wahl mit der CDU verstärkt für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzusetzen. In seinem aktuellen Amt habe er erfahren müssen, dass vor allem das Gesundheitswesen in Deutschland von Frauen getragen werde - und die stünden dann oftmals vor der Entscheidung Kinder oder Beruf.



Der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende Merz erläuterte, er wolle auch in der Politik auf die Gleichstellung von Frauen und Männern achten. Es sei richtig, dass die Wirtschaft dazu angehalten werde. Die Politik gehe aber bislang noch nicht als gutes Beispiel voran. Er sagte auch, man müsse das "Ausfransen an den Rändern" bei der Partei stoppen, im besten Falle sogar rückgängig machen.



Die Vereinigung der CDU-Frauen hatte sich bereits in dieser Woche für Kramp-Karrenbauer als ihre Kandidatin für den Vorsitz der Partei ausgesprochen.