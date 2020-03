In Berlin kommen am Abend die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz zusammen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Merz sowie der Außenpolitiker Röttgen wollen nach eigenen Angaben das weitere Vorgehen bis zur Wahl auf einem Sonderparteitag am 25. April erörtern. Zudem dürfte es auch um den Umgang miteinander gehen. Führende CDU-Politiker hatten zuletzt vor der Gefahr einer weiteren Spaltung der Partei durch einen polarisierenden Kampf um den Vorsitz gewarnt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sagte der Zeitung "Die Welt", wenn man in die Partei hineinhorche, registriere man eine Lagerbildung. Dies belaste die CDU in ihrer gegenwärtigen Lage zusätzlich.