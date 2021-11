Im Rennen um den CDU-Vorsitz werden heute die Bewerbungen von Kanzleramtschef Braun und des Außenpolitikers Röttgen erwartet.

Röttgen will sich am Vormittag in der Bundespressekonferenz in Berlin äußern; Braun soll am Abend von seinem Heimatverband Gießen als Kandidat nominiert werden. Es wird damit gerechnet, dass auch der frühere Unionsfraktionschef Merz antritt. Er hatte seine Bewerbung für den Vorsitz bereits angedeutet. Im kommenden Monat ist ein CDU-Mitglieder-Entscheid über die Kandidaten geplant.

