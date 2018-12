Der ehemalige Bundesarbeitsminister Blüm hat sich für Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer als neue CDU-Chefin ausgesprochen.

Kramp-Karrenbauer könne die Partei am besten zusammenhalten, sagte Blüm im Gespräch mit der "Zeit". Der ehemalige Unionsfraktionsvorsitzende Merz sei dagegen nicht geeignet für den Vorsitz. Er sei "ein Mann der großen Geldwirtschaft". Blüm meinte, Ludwig Erhard, der als Wegbereiter der sozialen Marktwirtschaft gilt, hätte sich aus Misstrauen gegen eine Machtzusammenballung von Blackrock ferngehalten.



Die 1.001 Delegierten der CDU stimmen am Freitag in Hamburg darüber ab, wer die Nachfolge der Parteivorsitzenden Merkel antritt.