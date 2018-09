Der neue Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, Brinkhaus, unterstützt eine Wiederwahl von Bundeskanzlerin Merkel als CDU-Vorsitzende auf dem Parteitag im Dezember.

Er gehe davon aus, dass sie antrete, und befürworte das auch, sagte Brinkhaus dem "Focus". Merkel sei erfolgreich in der Außenpolitik, engagiere sich für Zukunftsthemen und wolle, dass Deutschland vorankomme. Dafür brauche eine Regierungschefin auch den Rückhalt in der eigenen Partei. Merkel hatte gestern Abend auf einer Veranstaltung in Augsburg angekündigt, erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren. Sie sei nicht amtsmüde, betonte sie.