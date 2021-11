Bundesgesundheitsminister Spahn verzichtet offenbar auf eine Kandidatur für den CDU-Vorsitz.

Mehrere Nachrichtenagenturen melden, Spahn habe seinen Verzicht in einer Sitzung der Unionsfraktion erklärt. Demnach wolle er sich bis zum Ende seiner Amtszeit als Gesundheitsminister ganz auf die Bewältigung der Corona-Pandemie konzentrieren.



Einem Sprecher der hessischen CDU zufolge soll Kanzleramtschef Braun von seinem Heimatverband Gießen für den Bundesvorsitz der Partei nominiert werden. Braun werde auf einer Landesvorstandssitzung am Freitag die Gründe für seine Bewerbung vorstellen. Erwartet wird auch die Kandidatur von Ex-Unionsfraktionschef Merz. Dieser hatte bei einem Auftritt vor dem Bundesverband der Lesben- und Schwulen in der Union sein Interesse bekundet. Als weiterer Kandidat gilt der CDU-Außenpolitiker Röttgen.

