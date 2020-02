Die Einigung der CDU auf einen Sonderparteitag im April zur Klärung der Führungsfrage stößt in der CSU auf Zustimmung.

Es brauche zügig personelle Klarheit, damit nicht über längere Zeit die inhaltliche Debatte verdeckt werde, sagte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt in der "Augsburger Allgemeinen". Ungeklärte Führungsfragen lähmten. Die Union brauche aber gerade jetzt Kraft zum Gestalten. Mit dem Sonderparteitag gehe die CDU einen richtigen und notwendigen Schritt. Die Christdemokraten wollen am 25. April in Berlin über die Nachfolge von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer entscheiden.



Der frühere CDU-Fraktionschef Merz kündigte für heute eine Pressekonferenz an. Es wird erwartet, dass er sich dann über eine mögliche Kandidatur für den CDU-Vorsitz äußert. Bisher hat sich als bekannter Politiker nur der frühere Bundesumweltminister Röttgen beworben. Als weitere Interessenten gelten Gesundheitsminister Spahn und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet.