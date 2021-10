Über den künftigen CDU-Vorsitzenden sollte es nach Überzeugung des Bundestagsabgeordneten Amthor eine Mitgliederbefragung geben.

Die endgültige Entscheidung habe dann schon aus Satzungsgründen der Parteitag zu treffen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass sich die Delegierten gegen das Stimmungsbild der Basis stellen würden. Amthor hatte sich bereits am Wochenende zusammen mit anderen Nachwuchskräften wie dem Vorsitzenden der Jungen Union, Kuban, für eine Mitgliederbefragung ausgesprochen. Forderungen aus der Partei, wonach nun das komplette Präsidium zurücktreten solle, bezeichnete Amthor als nicht hilfreich. Die CDU brauche kein Scherbengericht.



Die Personaldebatte in der CDU wird heute in einer Sitzung des Bundesvorstands und des Präsidiums fortgeführt. Der noch amtierende Parteichef Laschet will vorschlagen, einen Parteitag einzuberufen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther kritisierte in der Zeitung "Die Welt", dass bei der Debatte über die Neuaufstellung der Partei immer nur Männer eine Rolle spielten.



Weitere Informationen in unserem Newsblog zur Bundestagswahl.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.