Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz haben sich auf einer Veranstaltung der nordrhein-westfälischen Jungen Union in Köln dem Parteinachwuchs ihres gemeinsamen Landesverbandes präsentiert.

Ministerpräsident Laschet kritisierte in seiner Rede eine zu geringe politische Breite der CDU im Bundeskabinett. In einer künftigen Regierung brauche man die christlich-soziale, die liberale und die wertekonservative Wurzel. Dann könne die Union im Bund gemeinsam wieder auf Wahlergebnisse bis 40 Prozent kommen.



Der Finanzexperte Merz forderte unter anderem eine deutlichere Abgrenzung von den Grünen, für welche er selbst am ehesten stehe. Nachhaltigkeit sei nicht nur in der Umweltpolitik nötig, sondern auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. So lebe Deutschland zurzeit zu sehr in der Gegenwart und zu sehr auf Kosten der jungen Generation.



Der Außenpolitiker Röttgen warb für eine Neuorientierung der EU in der Außen- und Sicherheitspolitik. Deutschland brauche zudem einen Gesellschaftspakt für Digitalisierung. Sonst werde die Bundesrepublik im internationalen Vergleich abgehängt.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.