Infolge des historisch schlechten Ergebnisses der Union von 24,1 Prozent bei der Bundestagswahl hat Armin Laschet den CDU-Vorsitz wieder abgegeben, den er erst seit Januar inne hatte. Damit sucht die CDU zum dritten Mal seit 2018 einen neuen Parteivorsitzenden oder eine neue Vorsitzende.

Wie ist das Prozedere?

Am 21. und 22. Januar soll ein Bundesparteitag in Hannover stattfinden, auf dem die CDU-Führung neu aufgestellt werden soll. Die Wahl für den CDU-Vorsitz ist für den 21. Januar geplant.

Zum ersten Mal in der Geschichte der CDU sollen dafür die über 400.000 Mitglieder miteinbezogen werden. Ende Oktober sprach sich die Mehrheit der über 300 Kreisvorsitzenden der CDU auf einer von Noch-Parteichef Armin Laschet einberufenen Konferenz für eine Mitgliederbefragung aus. Die CDU-Spitze folgte auf ihrer Sondersitzung am 2. November dem Wunsch der Kreisvorsitzenden. Die Mitgliederbefragung ist somit richtungsweisend für die gut 1.000 Deligierten beim Parteitag.

(picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Markus Schreiber)CDU-Mitgliederbefragung - Aus purer Not und Alternativlosigkeit

Die Ankündigung einer Mitgliederbefragung zum CDU-Vorsitz sei eine Bankrotterklärung der bisherigen Parteiführung und eine Drohgebärde, kommentiert Stephan Detjen. Zugleich verbinde sich damit die vage Hoffnung auf einen Aufbruch.

Der Zeitplan

Bis zum 3. Dezember werden Wahlzettel verschickt, die Abstimmung ist auch online möglich. Noch vor Weihnachten, am 17. Dezember, soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Ist eine Stichwahl nötig, würde diese über den Jahreswechsel stattfinden und am 28./29. Dezember starten. Verkündung des Ergebnisses wäre dann am 14. Januar.

Nominierungsphase: 6. - 17. November

Vorstellungsphase: 18. November - 2. Dezember

Mitgliederabstimmung: 4. - 16. Dezember

Ergebnisverkündung: 17. Dezember

Mögliche Stichwahl der beiden Bestplatzierten: 28. Dezember bis 13. Januar

Ergebnisverkündung der möglichen Stichwahl: 14. Januar

Bundesparteitag: 21. und 22. Januar

Da die Mitgliederbefragung einmalig geplant sei, sei keine Satzungsänderung notwendig, erklärte der Noch-Vorsitzende der CDU, Laschet. Die endgültige Entscheidung über den Vorsitz trifft formell der Parteitag, so schreiben es die Satzung der CDU und auch das Parteiengesetz vor.

Wer sind die Kandidaten?

Vom 6. bis zum 17. November sind Nominierungen möglich, danach können sich die Kandidaten bis zum 2. Dezember vorstellen.

Der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz hatten sich schon 2020 um den Parteivorsitz beworben und scheinen weiterhin Interesse zu haben.

Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn galt ebenfalls lange als Interessent. Laut übereinstimmenden Agenturberichten will er aber nicht kandidieren. Das kündigte der bisherige stellvertretende CDU-Chef demnach am Mittwoch (10.11.2021) in einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin an. Er werde nicht in parteiinterne Wahlkämpfe gehen und nicht als Parteichef kandidieren, sagte Spahn der dpa zufolge.

Dafür will der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun seinen Hut in den Ring werfen. Er kündigte seine Kandidatur am 11. November an. Offiziell muss er von seinem Heimatkreisverband in Gießen nominiert werden.

Merz würde zum dritten Mal für den CDU-Vorsitz kandidieren: Er war zuvor bei den betreffenden Parteitagen zunächst knapp gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und dann Armin Laschet unterlegen. Bei den CDU-Mitgliedern ist Merz allerdings beliebt und hätte gute Chancen, wenn die Delegierten dem Mitgliedervotum folgen. Laut "Spiegel" hat Merz bei einem Auftritt vor dem Bundesverband der Lesben- und Schwulen in der Union (LSU) bezogen auf eine Vorsitz-Kandidatur am Samstag (6.11.2021) gesagt: "Ich neige dazu, das zu tun". Laut "Handelsblatt" plant Merz offenbar, im Team mit dem Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann, antreten zu wollen. Welche Rollenverteilung sich Linnemann und Merz dabei vorstellen, ist bislang noch nicht klar. Möglicherweise wollen die beiden Nordrhein-Westfalen auch eine Frau in das Team holen.

Umfrage sieht Merz vorn

Im Falle einer Teamlösung dürfte es wohl nicht nur um Parteiämter wie das des Vorsitzenden und Generalsekretärs oder der Generalsekretärin gehen, sondern auch um das des Fraktionschefs: Der aktuelle, Ralph Brinkhaus, ist zunächst nur bis Ende April gewählt, und bislang ist nicht geklärt, ob das Amt des Parteichefs und das des Fraktionsvorsitzenden getrennt bleiben oder ob der neue CDU-Vorsitzende auch gleichzeitig Oppositionsführer sein soll. Deshalb gilt es als nicht unwahrscheinlich, dass auch Brinkhaus seinen Hut in den Ring werfen könnte, um zu verhindern, aus dem Amt gedrängt zu werden.

(Statista / ARD-DeutschlandTREND)

Laut einer im Oktober durchgeführten Umfrage der ARD (DeutschlandTrend) gibt es zwei Favoriten für die Besetzung des Parteivorsitzes. Die Befragten sehen am ehesten Merz als geeigneten Kandidaten: Er liegt mit 23 Prozent knapp vor Röttgen (19 Prozent). Brinkhaus und Linnemann kommen auf sechs und fünf Prozent.

"Wir brauchen mehr Friedrich Merz", sagte Christoph Ploß am 3. November im Deutschlandfunk. Der CDU-Chef des Landesverbands Hamburg sprach sich dafür aus, ein Kandidaten-Team zu bilden, das die unterschiedlichen Strömungen der Union repräsentiert und sowohl die Mitte als auch den wirtschaftsliberalen, wertkonservativen Flügel vereinigt.

Mit einer solchen "Konsenslösung" ist nach Ansicht der Politologin Isabell Borucki am 3. November der Versuch verbunden, eine fertige Lösung zu präsentieren, um eine mögliche Spaltung der Partei zu kompensieren. Auch wenn das Mitgliedervotum keine rechtlich bindende Wirkung hat, wäre es in der Wirkung desaströs, wenn sich der Parteitag dann anders entscheiden würde, sagte sie im Deutschlandfunk und fügte hinzu: "Der Plan könnte aufgehen". Bei vielen in der Partei gebe es den Wunsch nach Erneuerung, gleichzeitig herrsche aber auch Scheu vor noch mehr Uneinigkeit, vor allem in der öffentlichen Darstellung.

Dass bei der CDU derzeit nur Männer für den Parteivorsitz im Gespräch sind, liege vor allem an der männlich geprägten Parteibasis, sagte die Politologin Ursula Münch am 3. November in Dlf Kultur. Angela Merkel habe aber auch versäumt, weibliche Nachwuchsförderung zu betreiben.

Was fordern die Politiker?

Der frühere Umweltminister Norbert Röttgen erklärte am 1. November im Deutschlandfunk, welches Profil ein neuer Parteichef aus seiner Sicht mitbringen müsste: "Ich bin der Auffassung, dass wir ein konservatives Gedankengut konservative Politik und Politiker in der CDU brauchen. Nur für mich ist eindeutig klar, dass das Zentrum der Partei auch der Vorsitzende in der Mitte stehen müssen." Aus seiner Sicht bringt er selbst diese Eigenschaften mit: "Ja, ich glaube das ich die Mitte, dass ich in der Mitte der Demokratischen Union stehe, ich würde sagen in der modernen Mitte, denn unsere Gesellschaft verändert sich ja, und das ist mein Anspruch, dies zu verkörpern und auch voranzutreiben."

Auch der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann hatte bereits angekündigt: "Ich bin für eine Teamlösung. Ich spiele in diesem Team - wenn das denn gewünscht ist - gerne eine Rolle. In welcher Funktion auch immer."

Neuer Kurs der Partei

Generalsekretär Paul Ziemiak erklärte: "Jetzt schlägt die Stunde der Mitglieder". CDU-Vorstandsmitglied Serap Güler plädierte am 2. November im Dlf für einen kleinen Kreis von Kandidaten für das Amt des Parteichefs. Um diesen herum müssten Frauen stark vertreten sein. Sie halte eine Lösung in Form eines Vorsitzenden in Kombination mit einer Generalsekretärin für gut und erklärte: bindend sei die Mitgliederabstimmung nicht.

Die stellvertretende Parteivorsitzende Julia Klöckner erklärte: "Wir haben nicht nur personelle Fragen, wir haben auch inhaltliche Standortfragen." Nach 16 Jahren Regierung sei klar: "Es gibt eine Zäsur, wo wir uns neu aufstellen müssen".

Für die CDU bedeute es "Aufbruch und Erneuerung", eine Mitgliederbefragung mit dieser Tragweite durchzuführen, sagte die Politologin Isabell Borucki am 3. November im Dlf. Eine Doppelspitze mit Parteivorsitzenden und Generalsekretärin wäre darüber hinaus eine Möglichkeit, Diversität zu leben. Derzeit habe sich aber keine Frau "in den Vordergrund gedrängt".

Angesichts der im Frühjahr anstehenden Landtagswahlen hatten einige CDU-Ministerpräsidenten auf Tempo gedrängt und einen früheren Parteitag noch in 2021 gefordert. "Die CDU ist nicht für Selbstbeschäftigung gegründet worden, sondern dafür, sich um die Anliegen der Menschen zu kümmern", erklärte etwa NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.

(Quellen: Katharina Hamberger, Statista, ARD DeutschlandTrend, dpa, afp, og)