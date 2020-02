Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat Forderungen zurückgewiesen, nach ihrem angekündigten Rückzug die Frage der Kanzlerkandidatur schneller zu klären. Damit widerspricht sie Forderungen anderer Unionspolitiker wie etwa CSU-Chef Söder oder dem Vorsitzenden des niedersächsischen CDU-Landesverbandes Althusmann.

Kramp-Karrenbauer sagte im ARD-Fernsehen, wichtig sei mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 ein gutes inhaltliches, personelles und organisatorisches Gesamtpaket. Nach ihrem Verzicht auf die Kanzlerkandidatur habe sie jetzt auch mehr Freiheit, diesen Prozess zu steuern, da man ihr keine persönlichen Ambitionen mehr unterstelle.



Kramp-Karrenbauer hatte heute die Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz für gescheitert erklärt. Im Sommer solle die Frage der Kanzlerkandidatur geklärt werden. Dieser Kandidat werde sich dann auf einem Parteitag im Dezember als ihr Nachfolger an der CDU-Spitze zur Wahl stellen.



Unter anderem CSU-Chef Söder plädierte dafür, die Führungsfrage zügiger zu klären. Er glaube, es sei notwendig, früher als nur im Laufe des Jahres zumindest einen Entscheidungsweg zu finden, sagte er im Bayerischen Rundfunk. Vizekanzler Scholz wies unterdessen Spekulationen über ein mögliches Ende der Großen Koalition zurück. Auch in früheren Koalitionen habe es Wechsel von Parteivorsitzenden gegeben. Das müsse einen nicht von der ordentlichen Arbeit abhalten.



Ähnlich äußerte sich Niedersachsens CDU-Vorsitzender Althusmann: "Wir sollten wohlüberlegt und besonnen, aber in absehbarer Zeit den Prozess zum Finden einer geeigneten Persönlichkeit vorantreiben", sagte Althusmann dem Bremer "Weser-Kurier". Monatelanges Zögern berge die Gefahr einer Zerreißprobe. Der CDU-Bundesparteitag entscheidet nach derzeitigem Stand erst Anfang Dezember über die Kanzlerkandidatur.



Der CDU-Arbeitnehmerflügel CDA betonte, eine Klärung der Personalfragen werde nicht reichen, um einen Rechtsruck in den ostdeutschen Bundesländern zu verhindern. In erster Linie müsse man das Verhältnis zur AfD klären und zu einer klaren Abgrenzung kommen, sagte der stellvertretende CDA-Vorsitzende Bäumler. Dazu müsse man intensiv mit den Landesverbänden in den neuen Bundesländern reden. Thüringens CDU-Generalsekretär Walk hatte zuvor eine Debatte über den Unvereinbarkeitsbeschluss gefordert, der eine Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD verbietet.