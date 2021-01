Nach der Wahl Laschets zum CDU-Chef haben Unterstützter des unterlegenen Kandidaten Merz auf dessen künftige Einbindung gedrängt.

Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, und der Wirtschaftspolitiker, Linnemann, sagten der Bild-Zeitung, sie würden sich freuen, wenn Merz in Laschets Führungsmannschaft eine wichtige Rolle spiele. Anders als Röttgen lehnte Merz es ab bereits ab, für einen Posten im Präsidium zu kandidieren.



Bundeskanzlerin Merkel gratulierte Laschet und erklärte, sie freue sich auf die Zusammenarbeit. CSU-Chef Söder teilte mit, er wolle nun gemeinsam mit Laschet die Erfolgsgeschichte der Union fortschreiben. Vizekanzler Scholz von der SPD führte aus, für die große Aufgabe mit großen Vorgängerinnen und Vorgängern wünsche er Laschet ein glückliches Händchen. Glückwünsche kamen auch von FDP-Chef Lindner und Grünen-Chefin Baerbock. Der Linken-Vorsitzende Riexinger meinte indes, die CDU setze auf planlos. Laschet habe bereits das Krisenmanagement in Nordrhein-Westfalen in den Sand gesetzt. AfD-Chef Meuthen kritisierte mit Blick auf die Bundeskanzlerin, jetzt werde in der CDU - Zitat - "weitergemerkelt".

