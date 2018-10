Beim CDU-Parteitag im Dezember will der hessische Unternehmer Ritzenhoff gegen Bundeskanzlerin Merkel antreten und sich um den Vorsitz bewerben.

Der 61-Jährige sagte der Funke Mediengruppe, seine Kandidatur solle ein Signal sein, dass sich die CDU von innen heraus erneuern müsse. Ziel müsse sein, die freiheitliche westliche Gesellschaft in eine neue Phase des Aufstiegs zu führen.



Merkel ist seit 18 Jahren Parteivorsitzende und will auf dem Delegiertentreffen in Hamburg erneut antreten. Ritzenhoff ist dem Medienbericht zufolge Anfang des Jahres in die hessische CDU eingetreten.



In der Unionsfraktion im Bundestag sorgte vor kurzem eine andere Personalie für Aufsehen. Nach 13 Jahren an der Spitze wählte die Fraktion ihren Vorsitzenden Kauder ab. Die Nachfolge übernahm sein Herausforderer, der Finanzexperte Brinkhaus. Er ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Brinkhaus unterstützt eine Wiederwahl Merkels als Parteichefin der CDU.