Der Bundestagsabgeordnete Amthor steht nun doch nicht für den CDU-Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung. Das teilte er nach einem Treffen des Landesvorstands mit. Amthor hatte sich für ein US-Unternehmen eingesetzt und im Gegenzug Aktienoptionen erhalten. Er sah sich deshalb massiven Lobbyismus-Vorwürfen ausgesetzt und war auch in der eigenen Partei in die Kritik geraten.

Statt Amthor kandidiert nun der Kommunalpolitiker Sack für den Parteivorsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Der Landesparteitag ist für den 7. August angesetzt.



Amthor hatte Korruptionsvorwürfe stets zurückgewiesen, gab im Zusammenhang mit seinem Engagement für das US-Unternehmen Augustus Intelligence aber Fehler zu und erklärte, diese Nebentätigkeit beendet zu haben. Wie Amthors Büro dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" mitteilte, lässt der CDU-Politiker auch seine Tätigkeit für die Wirtschaftskanzlei White & Case ruhen. Zuvor hatte Amthor auch seinen Sitz im Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz abgegeben.

"Verhalten unanständig"

Mehrere Oppositionspolitiker hatten Amthor in einer Aktuellen Stunde des Bundestags scharf kritisiert. Der Linken-Fraktionschef Bartsch sagte, Amthor habe mit seinem Verhalten der Politik, dem Bundestag und seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern geschadet. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann, bezeichnete Amthors Verhalten als unanständig.



