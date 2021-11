Kanzleramtschef Braun hat - wie angekündigt - seine Kandidatur für das Amt des CDU-Vorsitzenden erklärt.

Er sprach dazu in einer Videokonferenz des Landesvorstands der hessischen CDU. Zuvor hatte bereits der CDU-Außenpolitiker Röttgen angekündigt, sich um die Position zu bewerben. Als weiterer Kandidat gilt der Abgeordnete Merz, der bisher noch keine verbindliche Erklärung dazu abgab.



Gewählt werden soll der neue Vorsitzende auf einem Parteitag im Januar. Vorher will die CDU zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Mitgliederbefragung zur Besetzung der Parteispitze durchführen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.