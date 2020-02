Die scheidende CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat Spekulationen zurückgewiesen, ein neuer Parteichef könnte zu einem vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt führen.

Sie sagte dem Magazin "Der Spiegel", in dieser Legislaturperiode sei die Trennung von Vorsitz und Kanzlerschaft Fakt. Im Präsidium und im Bundesvorstand gebe es ausnahmslos die Erwartungshaltung, dass die CDU in der jetzigen Konstellation verantwortlich bis zum Ende der Legislaturperiode regiere.



Am Vormittag hatten der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet und der frühere Unionsfraktionschef Merz ihre Bewerbung für den Parteivorsitz öffentlich gemacht. In der vergangenen Woche hatte bereits der frühere Bundesumweltminister Röttgen seine Kandidatur bekanntgegeben.