Die Generalsekretärin der CDU, Kramp-Karrenbauer, sieht für die Neuwahl des oder der Parteivorsitzenden viele gute Kandidaten.

Sie freue sich auf das demokratische Verfahren, sagte Kramp-Karrenbauer gestern Abend im ARD-Fernsehen. Sie hatte gestern offiziell ihre Kandidatur für den Parteivorsitz erklärt. Für den Fall ihrer Wahl will sie sich darum bemühen, die Parteibasis stärker einzubinden. In der Vergangenheit seien oft Entscheidungen von der Regierung getroffen und dann an die Partei weitergegeben worden, meinte sie. Das müsse sich umkehren. - Neben Kramp-Karrenbauer wollen auch der ehemalige Unions-Fraktionsvorsitzende Merz und Gesundheitsminister Spahn sowie weitere neun Mitglieder die Nachfolge der CDU-Vorsitzenden Merkel antreten.