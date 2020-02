In der Frage des künftigen CDU-Parteivorsitzes führt die scheidende Amtsinhaberin Kramp-Karrenbauer heute weitere Gespräche möglichen Bewerbern.

Am Morgen kam sie mit dem Außenpolitiker Röttgen in Berlin zusammen. Er hatte gestern offiziell seine Kandidatur erklärt. Geplant sind zudem Gespräche mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet und Bundesgesundheitsminister Spahn. Gestern traf sie sich mit dem früheren Unionsfraktionschef Merz.

Reul warnt vor Eile

Das CDU-Vorstandsmitglied Reul hat in der Debatte über den künftigen Parteivorsitz vor Eile gewarnt. Reul sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), schnelle Entscheidungen seien nicht nötig, weil die CDU mit Kanzlerin Merkel die beliebteste Politikerin Deutschlands in ihren Reihen habe. Reul wies zudem Kritik daran zurück, dass die Entscheidung über den Parteivorsitz in Gesprächen der Führung getroffen werde. Die SPD sei durch ihre öffentliche Kandidatenwahl nicht gestärkt worden.