Kanzleramtsminister Braun ist der erste offizielle Kandidat um den CDU-Parteivorsitz.

Der von Braun geführte Kreisverband Gießen nominierte den 49-Jährigen gestern Abend als Kandidaten. Gestern hatte auch der CDU-Außenpolitiker Röttgen seine Kandidatur erklärt. Er soll am Montag von seinem Kreisverband Rhein-Sieg als Bewerber nominiert werden. Als weiterer wahrscheinlicher Kandidat gilt der Abgeordnete Merz. Gewählt werden soll der neue Vorsitzende auf einem Parteitag im Januar. Vorher will die CDU zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Mitglieder zur Besetzung der Parteispitze befragen.

