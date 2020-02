Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Laschet äußerte sich vor der Bundespressekonferenz zusammen mit Gesundheitsminister Spahn.

Spahn sagte, er werde sich nicht selbst um den CDU-Vorsitz bewerben, aber Laschet bei seiner Kandidatur unterstützen. Die CDU befinde sich in der größten Krise ihrer Geschichte. Es müsse gelingen, verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Laschet erklärte offiziell seine Kandidatur. Er wolle dem Auseinanderdriften in der Gesellschaft Einhalt gebieten. Aggressionen müssten abgebaut und der Zusammenhalt gestärkt werden, erklärte Laschet.



Auch der frühere Unionsfraktionschef Merz will sich am Vormittag in Berlin äußern. Es wird erwartet, dass Merz dann ebenfalls persönlich seine Kandidatur bekannt gibt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor sagte im Deutschlandfunk, mit Merz müsse einem um die Zukunft der CDU nicht bange sein. Amthor sagte weiter, es werde keine Schlammschlacht um den Parteivorsitz geben. Am Ende müsse ein Mannschaftserfolg stehen.



In der vergangenen Woche hatte sich bereits der frühere Bundesumweltminister Röttgen beworben. Die Entscheidung über die Nachfolge von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer soll auf einem Sonderparteitag am 25. April fallen.



Die CSU begrüßte den neuen Zeitplan. Es brauche zügig personelle Klarheit, damit nicht über längere Zeit die inhaltliche Debatte verdeckt werde, sagte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt der "Augsburger Allgemeinen". Ungeklärte Führungsfragen lähmten. Die Union brauche aber gerade jetzt Kraft zum Gestalten. Mit dem Sonderparteitag gehe die CDU einen richtigen und notwendigen Schritt. Ähnlich hatte sich auch wiederholt der CSU-Vorsitzende Söder geäußert.