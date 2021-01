Rund eine Woche vor der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden haben die drei Kandidaten in einem letzten gemeinsamen Schlagabtausch für ihre Positionen geworben.

In der Parteizentrale in Berlin debattierten der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, der frühere Fraktionsvorsitzende Merz und der Außenpolitiker Röttgen über die Themen Klimaschutz, innere Sicherheit und internationale Beziehungen. In ihren Schlussansprachen hoben die Kandidaten ihre persönlichen Vorzüge hervor: Laschet verwies auf seine Regierungserfahrung, habe sich jedoch - mit Blick auf seine Konkurrenten - nicht zehn Monate auf den Wettbewerb konzentrieren können. Er habe in der Corona-Pandemie Entscheidungen fällen müssen. Merz betonte seine Vorschläge, die eine "ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft" bedeuteten. Röttgen sagte wörtlich, er sei kein Lager, sondern stehe für alle. Er warb dafür, die CDU "weiblicher, jünger und digitaler" zu machen.



Der Nachfolger der Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer soll nächste Woche Samstag auf einem digitalen Parteitag der CDU gewählt werden.

