Bundeskanzlerin Merkel hat dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet bei seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz den Rücken gestärkt. Laschet regiere eine effizient arbeitende Koalition, die nicht durch besonders viel Streitereien auffalle, sagte Merkel in Düsseldorf. Das sei ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht habe.

Laschet machte deutlich, dass er weiterhin mit einer Kampfkandidatur um den Parteivorsitz beim geplanten CDU-Parteitag in Stuttgart Anfang Dezember rechnet.



Merkel hatte zuvor an einer Sitzung des nordrhein-westfälischen Landeskabinetts in Düsseldorf teilgenommen. Dabei ging es vor allem um die Corona-Pandemie. Die Kanzlerin machte deutlich, dass die bestehenden Beschränkungen konsequent durchgesetzt werden müssten. Weitere Lockerungen seien angesichts der steigenden Ansteckungs-Zahlen derzeit nicht möglich. Allerdings sei die Situation auch nicht so, dass man die Regeln weiter verschärfen müsse. Laschet lobte die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern in der Corona-Krise. In den Ländern seien teilweise unterschiedliche Akzente gesetzt worden, grundsätzlich habe es aber ein gutes Miteinander gegeben.

