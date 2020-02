Bundeskanzlerin Merkel will sich nicht in die Vorgänge um die Neubesetzung des CDU-Vorsitzes und der Kanzlerkandidatur einschalten.

Merkel sagte in Berlin, dies habe sie bei ihrem Rücktritt vom Parteivorsitz zugesagt und daran wolle sie sich auch halten. Das heiße nicht, dass sie mit möglichen Kandidaten nicht rede.



CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer setzte unterdessen die Gespräche mit möglichen Bewerbern fort. Sie traf sich in der Partei-Zentrale in Berlin mit Bundesgesundheitsminister Spahn. Zuvor war sie mit dem Außenpolitiker Röttgen zusammengekommen. Er hat bislang als einziges prominentes Parteimitglied offiziell seine Kandidatur für den Bundesvorsitz bekanntgegeben. Röttgen plädierte nach dem Gespräch für ein offenes und transparentes Verfahren. Er glaube, dass der Wunsch nach einer Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz immer stärker und hörbarer werde, sagte er.

Reul warnt vor Eile

Das CDU-Vorstandsmitglied Reul hat in der Debatte über den künftigen Parteivorsitz vor Eile gewarnt. Reul sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), schnelle Entscheidungen seien nicht nötig, weil die CDU mit Kanzlerin Merkel die beliebteste Politikerin Deutschlands in ihren Reihen habe. Reul wies zudem Kritik daran zurück, dass die Entscheidung über den Parteivorsitz in Gesprächen der Führung getroffen werde. Die SPD sei durch ihre öffentliche Kandidatenwahl nicht gestärkt worden.