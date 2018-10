In der CDU hat nun auch der frühere Unionsfraktionschef Merz seine Kandidatur für die Nachfolge der Parteivorsitzenden Merkel angekündigt.

In einer Pressemitteilung des 62-jährigen Juristen heißt es, die Union brauche Aufbruch und Erneuerung sowohl mit erfahrenen als auch jüngeren Führungspersönlichkeiten. Er sei bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen.

Merz zog sich 2009 aus der Politik zurück und übernahm verschiedene Aufgaben in der Wirtschaft.



Der frühere CDU-Abgeordnete Bosbach sagte im Deutschlandfunk, Merz sei nicht nur ein glänzender Debattenredner, sondern auch ein versierter Wirtschafts- und Finanzpolitiker mit guten internationalen Beziehungen und jahrelanger politischer Erfahrung. Ihm traue er zu, dass er der Partei neuen Schwung vermittele.



Neben Merz wird es mindestens fünf weitere Bewerber geben, darunter CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Spahn. Über den Vorsitz wird auf einem Parteitag im Dezember in Hamburg entschieden. Merkel hatte gestern als Konsequenz aus den jüngsten Wahlniederlagen ihrer Partei den Rückzug vom CDU-Vorsitz angekündigt. Nach Ende der Legislaturperiode will sie sich dann endgültig aus der Politik zurückziehen.



Merkel bezog in der Diskussion über ihre Nachfolge an der CDU-Spitze weiterhin keine Position für einen der Kandidaten. Es sei jetzt ein "offener Prozess". Wie sich der Parteitag im Dezember in Hamburg entscheide, "schauen wir uns an", sagte sie auf die Frage, wie sie die Bewerbung von Friedrich Merz bewerte.