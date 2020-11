Der Bewerber um den CDU-Vorsitz, Merz, hat seinen Stil im Streit über die Verschiebung des Parteitags verteidigt.

Hin und wieder müsse man sich klar ausdrücken, sagte er im Deutschlandfunk. Damit sei er noch nicht der deutsche Trump. Dieser Vergleich sei absurd. Er sei jemand, der die Institutionen achte und Respekt vor Amtsinhabern habe, führte Merz über die Kritik an dem von ihm genutzten Begriff "Establishment" aus. In jeder Familie, selbst in der besten, gebe es mal einen ordentlichen Krach. Das sei jetzt erledigt und nun blicke man gemeinsam nach vorne.



Merz geht davon aus, dass der Bundesparteitag im Januar digital stattfinden wird. Er begrüße diese Modernisierung der Parteiarbeit ausdrücklich. Die Abstimmung über den Vorsitz müsse zur Not per Briefwahl bestätigt werden, da eine rein digitale Wahl derzeit nicht mit dem Parteiengesetz vereinbar sei. Dies sei jedoch eine juristische Formalie, betonte Merz.

Kuban warnt vor rechtlichen Risiken

Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, warnte dagegen vor rechtlichen Risiken. Theoretisch könnten für die Briefwahl noch weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen, die vorher gar nicht online kandidiert hätten, sagte Kuban der "Rheinischen Post". Es gelte nun die rechtlichen Voraussetzungen für eine sichere Abstimmung zu schaffen.



Die drei Kandidaten für den Parteivorsitz hatten sich am Wochenende darauf verständigt, die Führungsfrage Mitte Januar zu klären. Zuvor hatte Merz die Verschiebung des ursprünglich für Anfang Dezember geplanten Bundesparteitags als Versuch der Parteiführung gewertet, ihn als neuen Vorsitzenden verhindern zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.