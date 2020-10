Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz haben ihre Positionen in einer Online-Veranstaltung der Jungen Union vorgestellt.

In seiner Bewerbungsrede sagte der Außenpolitiker Röttgen, die Partei müsse weiblicher, jünger und digitaler werden. Der frühere Fraktionsvorsitzende Merz setzte einen wirtschaftspolitischen Schwerpunkt. Er kündigte für den Fall seiner Wahl eine Technologie- und Gründungsoffensive an. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet verwies vor dem Parteinachwuchs auf seine Erfahrungen als Regierungschef. Alle drei Kandidaten forderten ein Digitalministerium in einer künftigen Bundesregierung und kritisierten, Deutschland hinke bei diesem Thema seit Jahren hinter anderen Ländern her.



Die JU-Mitglieder können nun zwei Wochen lang ihre Stimme für einen der drei Bewerber abgeben. Das Ergebnis gilt als Empfehlung des Parteinachwuchses für die Wahl zum CDU-Vorsitzenden beim Anfang Dezember geplanten Parteitag in Stuttgart.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.