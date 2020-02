Der frühere CDU-Fraktionschef Merz hat für heute eine Pressekonferenz angekündigt.

Es wird erwartet, dass er sich dann über eine mögliche Kandidatur für den CDU-Vorsitz äußert. Für die Nachfolge der bisherigen Parteichefin Kramp-Karrenbauer hat sich als bekannter Politiker bisher nur der frühere Bundesumweltminister Röttgen beworben. Als weitere Interessenten gelten Gesundheitsminister Spahn und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet. Die Entscheidung soll auf einem Parteitag Ende April fallen.



Die CSU kritisierte Äußerungen Kramp-Karrenbauers in der Kanzlerkandidatenfrage. Man sei sehr verwundert über das Vorgehen, das so nicht abgesprochen gewesen sei, hieß es aus der CSU-Spitze in München. Kramp-Karrenbauer hatte zuvor in Berlin erklärt, sie sehe in der Entscheidung über einen neuen Parteivorsitzenden auch ein wichtiges Signal für die künftige Kanzlerkandidatur der CDU.