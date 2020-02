Friedrich Merz will laut Medienberichten für den CDU-Vorsitz kandidieren. Und das bringt einige Fragen mit sich: Wie sieht die mögliche Konkurrenz aus? Was will die CSU? Und welche Folgen hätte ein Wahlsieg von Merz für die Kanzlerschaft Angela Merkels und die Große Koalition?

Die Deutsche Presse-Agentur berichtete am Mittwochabend unter Berufung auf Merz' "engstes Umfeld", dass dieser entschlossen sei, zu kandidieren. Merz wisse demnach die Parteibasis hinter sich und fühle sich durch aktuelle Umfragen ermutigt. Merz brenne vor Ehrgeiz, berichtet Stephan Detjen aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Offen blieb, ob Merz sich damit auch um die Kanzlerkandidatur bewirbt. Auch deshalb wird ein Auftritt von Merz am Donnerstagabend in Berlin (18.30 Uhr) bei einem Mittelstandsforum mit Spannung erwartet.



Merz war 2018 bei der Wahl um den Parteivorsitz mit 48 Prozent knapp gegen Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen. Diese war nach der Diskussion um die Wahl des zwischenzeitlichen Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) zurückgetreten. Neben Merz hat noch niemand seine Kandidatur angekündigt, zwei mögliche Gegenkandidaten werden aber gehandelt.

Armin Laschet: Vorzug für die einvernehmliche Lösung

Armin Laschet, derzeit Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei, wird immer wieder als möglicher Gegenkandidat genannt. Er ist in der Union als Versöhner bekannt, zudem ist er Chef des größten CDU-Landesverbandes, das gibt ihm intern große Macht. Laschet setzt aber offenbar auf eine einvernehmliche Lösung.



Präsidium und Bundesvorstand der CDU hatten sich am Montag einhellig darauf verständigt, dass Kramp-Karrenbauer Gespräche mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung im Sinne der Union führen soll. Unter Berufung auf Informationen aus der nordrhein-westfälischen CDU berichtete die Deutsche Presse-Agentur, Laschet unterstütze in der Personaldiskussion den in der Partei abgestimmten Weg, hinter dem auch die Bundestagsfraktion stehe. Für Laschet sei gerade nach den Ereignissen in Thüringen der Zusammenhalt der Union wichtig.

Jens Spahn: 2018 chancenlos

Jens Spahn bekräftigte am Mittwoch, er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen: "In welcher Konstellation das aber geschieht, darüber reden wir jetzt eben in den nächsten Tagen." Spahn hat sich im des Gesundheitsministers zuletzt profiliert.



Allerdings war Spahn wie Merz 2018 ebenfalls angetreten, schied damals aber im ersten Wahlgang mit knapp 16 Prozent der Stimmen chancenlos aus.

SPD: Große Koalition nur mit Merkel

Sollte Merz neuer Parteivorsitzender werden, säße allerdings weiterhin Angela Merkel im Kanzleramt. Eine solche Konstellation klingt schwer vorstellbar, mit Kramp-Karrenbauer hatte bislang eine Vertraute Merkels den Parteivorsitz inne. Unter Merz könnte also der Druck auf Merkel steigen, das Amt noch vor der Bundestagswahl im Herbst 2021 zu verlassen. Was würde das für die Große Koalition bedeuten?



SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schloss eine Weiterführung der Großen Koalition ohne Bundeskanzlerin Angela Merkel aus. "Mit ihr sind wir in diese Koalition gegangen. Und mit ihr werden wir auch aus dieser Koalition wieder herausgehen – regulär zum nächsten Wahltermin", sagte Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und weiter: "Wir wollen mit der Union die gemeinsame Arbeit in der Bundesregierung fortsetzen. Diese Regierung ist bis Herbst 2021 gewählt."

CSU: Söders Ambitionen sind noch unklar

Ginge es in einem nächsten Schritt um die Kanzlerkandidatur der Union, käme zudem der CSU-Vorsitzende Markus Söder in Frage. Der hat zwar vor Monaten schon beteuert, er habe kein Interesse, wolle in Bayern bleiben. Das ist weiter wahrscheinlich, aber nicht sicher.



Die Besetzung des Parteivorsitzes der CDU müsse von der Frage nach der Kanzlerkandidatur getrennt werden, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume im Deutschlandfunk. "Denn die werden CDU und CSU gemeinsam beantworten."

Der Zeitplan: Sonderparteitag vor der Sommerpause gefordert

Kramp-Karrenbauer dämpfte Erwartungen an eine rasche Entscheidung. Erst nach Ende ihrer Gespräche mit Interessenten für den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur könne es Klarheit geben, war am Mittwochabend aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin zu hören. Am 24. Februar finde eine reguläre Sitzung des Parteipräsidiums statt, hieß es weiter.



Der reguläre Wahlparteitag war am Jahresanfang vom Bundesvorstand für den 4. bis 6. Dezember in Stuttgart angesetzt worden. Doch nun könnte ein Sonderparteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden einberufen werden. Man könne in dieser Machtfrage nicht im Ungefähren bleiben, sagte der CDU-Vorsitzende von Sachsen-Anhalt, Stahlknecht, im Deutschlandfunk. Er sprach sich für einen Sonderparteitag noch vor der Sommerpause aus. Stahlknecht betonte, er wünsche sich für die Parteispitze eine Persönlichkeit, die den Mut und die Kraft habe, konservative Werte zu vertreten.