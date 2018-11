Die CDU-Spitze will mehrere Regionalkonferenzen organisieren, auf denen sich die Kandidaten für die Nachfolge von Parteichefin Merkel vorstellen sollen.

Dies berichtet die Deutsche Presseagentur vor Beginn der zweitägigen Klausurtagung der CDU-Spitzengremien in Berlin. Demnach sollen alle Parteimitglieder zu den Konferenzen eingeladen werden. Unklar sei noch, wie viele solcher Veranstaltungen es geben werde. Über die Merkel-Nachfolge soll auf dem Parteitag Anfang Dezember in Hamburg entschieden werden. Bislang haben drei prominente CDU-Politiker ihre Kandidatur angemeldet. Neben Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Spahn will sich auch der ehemalige Unionsfraktionschef Merz um den Parteivorsitz bewerben.