Der CDU-Politiker Röttgen sieht sich im Rennen um den Vorsitz seiner Partei nicht mehr als Außenseiter. Es bestehe kein Zweifel, dass dies nicht mehr der Fall sei, erklärte Röttgen.

Röttgen sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), in den meisten Umfragen liege er sogar vor dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet, der ebenfalls kandidiert. Er habe enorm aufgeholt und der Zuspruch für ihn in CDU sei groß.



In Umfragen zeichnet sich bislang kein klarer Favorit ab. Bei einer ARD-Umfrage unter den CDU-Anhängern liegt Röttgen wie Laschet bei 25 Prozent. Merz kommt auf 29 Prozent. Beim "Deutschlandtrend" unter allen Wahlberechtigten erreicht er 22 Prozent und liegt damit vor Laschet (18 Prozent). Der frühere CDU-Fraktionschef Merz führt demnach mit 27 Prozent Zustimmung.

"Schnell und vertraulich mit Söder zusammensetzen"

Mit Blick auf die Kanzlerkandidatur der Union sagte Röttgen, aktuell befinde sich das Land in einer so bedeutenden Phase, dass es das wichtigste sei, die Bundestagswahl zu gewinnen. Dafür sei die Bestaufstellung notwendig. Als Parteivorsitzender würde er sich schnell und vertraulich mit CSU-Chef Söder zusammensetzen und einen Vorschlag machen.



Die CDU trifft sich am 15. und 16. Januar zum digitalen Parteitag, um den Nachfolger der scheideden CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer zu wählen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.