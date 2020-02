Bundestagspräsident Schäuble hat sich gegen Forderungen gestellt, die Entscheidung über die künftige CDU-Spitze und die Kanzlerkandidatur rasch zu klären.

In der Wochenzeitung "Die Zeit" sprach sich der Christdemokrat dafür aus, über die personellen Fragen erst Ende des Jahres zu entscheiden. Nach Ansicht Schäubles sollte die CDU die Kraft haben, dem Druck zur Eile nicht nachzugeben.



Parteichefin Kramp-Karrenbauer hatte am Montag ihren Verzicht auf den Vorsitz angekündigt. Nach ihren Vorgaben soll im Sommer zunächst ein Kanzlerkandidat ernannt werden. Dieser soll dann im Dezember zum Parteivorsitzenden gewählt werden. Die CSU, aber auch führende CDU-Politiker, verlangen einen früheren Termin.



Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte inzwischen in Berlin, er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. In welcher Konstellation das geschehe, darüber werde erst in den nächsten Tagen geredet, sagte das CDU-Präsidiumsmitglied.