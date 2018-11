Die Anti-Korruptions-Organisation Transparency Deutschland hat Kritik am Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Merz, geäußert.

Merz werde den Parteimitgliedern erklären müssen, wie er sich in seinen diversen Funktionen in der Finanzwirtschaft für ein gesellschaftlich verantwortliches Handeln seiner Auftraggeber eingesetzt habe, sagte die Transparency-Vorsitzende Müller der Deutschen Presse-Agentur. Sie verwies als Beispiel auf seinen Posten als Aufsichtsrat der Privatbank HSBC Deutschland, die in die umstrittenen sogenannten Cum-Ex-Geschäfte verwickelt gewesen sei.



Merz verurteilte Aktien-Geschäfte wie Cum-Ex und Cum-Cum. Diese dienten letztlich dazu, die Steuerzahler auszunehmen, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Er habe stets zum Ausdruck gebracht, dass derartige Geschäfte - unabhängig von der juristischen Bewertung - vollkommen unmoralisch seien.



Merz arbeitet seit seinem Ausscheiden aus der Politik im Jahr 2009 in einer Anwaltskanzlei und hat mehrere Mandate bei Unternehmen inne.