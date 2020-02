CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer will nicht für das Kanzleramt kandidieren. Zudem kündigte sie ihren Rückzug von der Parteispitze an. Das habe Kramp-Karrenbauer im CDU-Präsidium mitgeteilt, erklärte ein Parteisprecher in Berlin.

Sie habe ausgeführt, es gebe ein ungeklärtes Verhältnis von Teilen der CDU mit AfD und Linken und sie sei strikt gegen eine Zusammenarbeit sowohl mit der einen wie mit der anderen Partei. Zudem sei es für sie offensichtlich, dass Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in eine Hand gehörten.



Kramp-Karrenbauer kündigte wörtlich an, sie wolle "zum Sommer den Prozess der Kanzlerkandidatur organisieren, die Partei weiter auf die Zukunft vorbereiten und dann den Parteivorsitz abgeben". Bundeskanzlerin Merkel dankte Kramp-Karrenbauer für ihre Arbeit und sprach sich dafür aus, dass sie als Verteidigungsministerin im Kabinett bleibt.



Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem ++Live-Blog++.